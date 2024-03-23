Apple уменьшит рамки и увеличит экран в iPhone 16

Apple планирует уменьшить рамки экрана и увеличить его размер в iPhone 16. Об этом сообщает Applepro.news со ссылкой на сеульское издание Sisa Journal-E.

Согласно информации, производители дисплеев для iPhone научились делать рамки меньше, используя новую технологию скручивания и размещения медных проводов. Раньше такая технология приводила к перегреву из-за пережатой проводки, но инженерам удалось решить эту проблему.

Ожидается, что изменения коснутся всех четырех моделей iPhone 16, которые Apple представит осенью. Технологию ультратонкой рамки BRS получат iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max. При этом экран увеличат только у двух последних моделей: iPhone 16 Pro может получить дисплей на 0,2 дюйма больше, как и iPhone 16 Pro Max.

Также стало известно, что Apple может спрятать модуль Face ID под экран, хотя случится это не раньше 2026 года. Согласно отчетам, обновленную технологию Face ID получит iPhone 17 Pro, но у него останется круглый вырез для фронтальной камеры. Полностью все элементы под экран перенесут только в 2027 году, если Apple не изменит свои планы.

Ранее в сети появились чертежи iPhone 16 Pro, которые указывают на отсутствие изменений в дизайне блока камер.