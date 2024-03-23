193 страны ООН единогласно проголосовали за регулирование ИИ

21 марта Генеральная Ассамблея (ГА) ООН единогласно приняла резолюцию, направленную на регулирование и обеспечение безопасности сферы искусственного интеллекта (ИИ), сообщает ТАСС.

Документ, представленный США и поддержанный всеми 193 странами-членами организации, призван заложить основы для ответственного развития и применения ИИ.

Резолюция подчеркивает важность наращивания потенциала и ответственного подхода к разработке и применению ИИ, исключая предвзятость и дискриминацию.

В 13-пунктом документе содержится призыв к «преодолению разрыва» в сфере ИИ между странами. ГА ООН также призывает к сотрудничеству между государствами и другими заинтересованными сторонами для обеспечения равного и справедливого доступа к преимуществам ИИ для всех.