Экономический совет СНГ соберется в Москве 29 марта

Заседание Экономического совета СНГ запланировано к проведению на 29 марта в Москве. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева с вице-премьером России Алексеем Оверчуком, сообщает ТАСС.

«Стороны обсудили совместную работу по приоритетным вопросам экономической интеграции на пространстве Содружества и подготовку к заседанию Экономического совета СНГ, запланированному к проведению 29 марта 2024 года в Москве», — сообщили в документе, опубликованном на сайте правительства РФ.

На повестке дня заседания будут стоять вопросы развития сотрудничества стран-участников СНГ в сфере торговли, инвестиций, энергетики, транспорта, а также другие актуальные темы.