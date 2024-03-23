Ученые создали протезы, «растущие» вместе с ребенком

Ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) в России разработали принципиально новые протезы, которые способны расти вместе с ребенком. Это стало возможным благодаря использованию ауксетиков – материалов, которые меняют форму под действием нагрузки, говорится в статье в научном журнале Polymers.

Проблема традиционных протезов в том, что дети быстро растут, и им требуется замена протезов каждые 6-18 месяцев. Это не только неудобно, но и накладно для многих семей.

Новые протезы от ПНИПУ решают эту проблему. Они изготовлены из ауксетиков, которые растягиваются при нагрузке, что позволяет им «подстраиваться» под рост ребенка.

Разработка пермских ученых основана на 3D-печати. Это позволяет создавать протезы с индивидуальными характеристиками, точно соответствующими потребностям каждого ребенка.

По словам ученых, их разработка позволит улучшить качество жизни детей с ампутациями.

Дальнейшие исследования будут направлены на изучение акустических свойств ауксетиков. Это позволит расширить сферу применения этих материалов в биомедицине.