США инвестируют в Intel $20 млрд для возвращения производства чипов в страну 

Правительство США объявило о планах инвестировать $20 млрд в корпорацию Intel. Целью инвестиций является стимулирование производства полупроводников и других высокотехнологичных комплектующих на территории страны, сообщает Mail.ru.

$8,5 млрд будут предоставлены Intel в виде прямого финансирования, а $11 млрд – в виде кредитной линии. Средства будут направлены на строительство и расширение предприятий Intel в штатах Аризона, Нью-Мексико, Огайо и Орегон.

Ожидается, что реализация проектов позволит создать около 30 тыс. рабочих мест непосредственно на предприятиях Intel, а также еще десятки тысяч – на смежных предприятиях.

В целом, объем инвестиций в полупроводниковую отрасль США, как ожидается, превысит $240 млрд. В американской администрации считают, что это позволит вернуть производство полупроводников в страну и повысить ее технологическую независимость.