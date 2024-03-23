В Китае испытали первый поезд на водородном топливе

Китайская компания CRRC Changke успешно провела испытания поезда на водородном топливе, сообщает ТАСС со ссылкой агентство Xinhua.

Испытания проходили на специальной линии в городе Чанчунь (провинция Цзилинь на северо-востоке Китая). Поезд развил скорость до 160 км/ч, что, по словам специалистов, является «новым прорывом в применении водородной энергии в области железнодорожного транспорта».

Водородные поезда имеют несколько преимуществ. Они не производят вредных выбросов, в отличие от дизельных и электрических. Также они отличаются своей бесшумностью, возможностью быстрой заправки и большим запасом хода. Водородные поезда могут проехать от 800 до 1000 км на одной заправке.

Китай активно развивает водородный транспорт. У страны есть амбициозные планы по созданию парка водородных грузовиков, автобусов, такси и легковых автомобилей.

Испытания водородных поездов также проводятся в других странах, таких как Германия, Франция, Япония и Южная Корея.