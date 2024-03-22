Стал известен стартовый состав сборной Туркменистана на матч против Ирана

Стал известен стартовый состав сборной Туркменистана на матч против Ирана

Мерген Оразов определился со стартовым составом на матч сборной Туркменистана по футболу против Ирана в отборе ЧМ-2026, сообщает Turkmenportal.

Футболисты сборной Туркменистана выйдут на поле в следующем составе: Ахаллыев (в), Джумаев, Аннагулыев, Маммедов, Халмаммедов, Бекназаров, Гурбанов, Байов, Чарыев, Дурдыев, Аманов (к).

Запасные: Чарыев, Союнов, Гельдыев, Бяшимов, Нурмырадов, Абдурахманов, Тиркишов, Бабаев, Аннадурдыев, Ходжамаммедов, Диниев.

Встреча пройдет на стадионе «Азади» в Тегеране и начнется в 21:00 по ашхабадскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал Persiana Sports.

Сборная Туркменистана выйдет на поле в зеленой форме, а Иран – в белой. Встречу обслужит бригада арбитров из Японии. Главный судья – 37-летний Юсукэ Араки.

Накануне игры травму получил один из лидеров туркменской команды 32-летний полузащитник гонконгского «Китчи» Руслан Мингазов. Футболист повредил колено на игровой тренировке и выбыл из строя на 5-6 недель.