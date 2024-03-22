Стал известен стартовый состав сборной Туркменистана на матч против Ирана

Мерген Оразов определился со стартовым составом на матч сборной Туркменистана по футболу против Ирана в отборе ЧМ-2026, сообщает Turkmenportal.

Футболисты сборной Туркменистана выйдут на поле в следующем составе: Ахаллыев (в), Джумаев, Аннагулыев, Маммедов, Халмаммедов, Бекназаров, Гурбанов, Байов, Чарыев, Дурдыев, Аманов (к).

Запасные: Чарыев, Союнов, Гельдыев, Бяшимов, Нурмырадов, Абдурахманов, Тиркишов, Бабаев, Аннадурдыев, Ходжамаммедов, Диниев.

Встреча пройдет на стадионе «Азади» в Тегеране и начнется в 21:00 по ашхабадскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал Persiana Sports.

Сборная Туркменистана выйдет на поле в зеленой форме, а Иран – в белой. Встречу обслужит бригада арбитров из Японии. Главный судья – 37-летний Юсукэ Араки.

Накануне игры травму получил один из лидеров туркменской команды 32-летний полузащитник гонконгского «Китчи» Руслан Мингазов. Футболист повредил колено на игровой тренировке и выбыл из строя на 5-6 недель.