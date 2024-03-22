Состоялась встреча главы МИД Туркменистана со спецпредставителем ЕС по правам человека

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился в Брюсселе со спецпредставителем Евросоюза по правам человека Олофом Скугом, передает пресс-служба туркменского МИД.

Собеседники обсудили работу механизмов двустороннего взаимодействия — совместный комитет Туркменистана — ЕС и Диалог по правам человека, которые поочередно проходят в Бельгии и Туркменистане.

Мередов проинформировал Скуга о мерах, предпринимаемых в Туркменистане в гуманитарном измерении, в частности о модернизации национального законодательства.

Также глава туркменского внешнеполитического ведомства проинформировал о задачах и текущей деятельности Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права.