Сборная Туркменистана по футболу уступила в гостях Ирану

Сборная Туркменистана уступила Ирану в матче 3-го тура второго отборочного раунда ЧМ-2026 по футболу со счетом 0:5. Встреча прошла на стадионе «Азади» в Тегеране.

В составе сборной Ирана дублем отметился защитник «Персеполиса» Хоссейн Канаани, по одному мячу на свой счет записали форвард «Ромы» Сердар Азмун, полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби и защитник «Сепахана» Омид Нурафкан.

После трех туров отборочного турнира чемпионата мира 2026 сборная Туркменистана занимает третье место в группе «Е». В первой игре дома туркменские футболисты со счетом 1:3 уступили сборной Узбекистана, а во второй сыграли вничью 2:2 на выезде с командой Гонконга.

26 марта Туркменистан сыграет с Ираном в Ашхабаде.