Редкие часы из коллекции Шумахера будут проданы в Женеве

Восемь уникальных часов из коллекции семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера будут проданы на аукционе в Женеве 13 мая. Об этом сообщает «МИР 24» со ссылкой на Bloomberg.

Одним из лотов станет эксклюзивный экземпляр 2004 года, посвященный семи чемпионским титулам Шумахера. Эти часы в платиновом корпусе с красным циферблатом и золотым механизмом были подарены гонщику спортивным директором команды Жаном Тодтом. На них изображен логотип команды и шлем Шумахера. Ожидается, что цена часов на аукционе может превысить 1,1 миллиона долларов.

Кроме того, будут выставлены часы из белого золота (до 270 тысяч долларов) и другие экземпляры из коллекции Шумахера (до 449 тысяч долларов).

Напомним, что Михаэль Шумахер получил серьезную травму головы в декабре 2013 года, катаясь на лыжах. С тех пор он проходит курс реабилитации.

В январе этого года гонщику исполнилось 55 лет.