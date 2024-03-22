МИД Туркменистана и Бельгии подписали Меморандум о взаимопонимании

Главы внешнеполитических ведомств Туркменистана и Бельгии подписали в Брюсселе Меморандум о взаимопонимании между МИД Туркменистана и Федеральной службой иностранных дел, международной торговли и развития сотрудничества Королевства Бельгия, сообщает пресс-служба туркменского Министерства иностранных дел.

Документ предусматривает как разовые, так и регулярные консультации, сотрудничество на уровне институтов и информационный обмен, которые будут направлены на развитие сотрудничества в различных сферах.