Двенадцать туркменских художников представили свои работы, посвященные 300-летию Махтумкули Фраги

Выставка работ 12 туркменских художников, посвященная 300-летию поэта и философа Махтумкули Фраги, открылась в Выставочном центре изобразительного искусства Министерства культуры Туркменистана.

Как сообщает издание «Туркменистан: Золотой век», на выставке, получившей название «Весна в стране, воспетой Фраги», было выставлено 120 живописных, скульптурных и керамических работ.

В своем большинстве авторы работ — выпускники разных лет Ташкентского государственного театрально-художественного института, а ныне Государственной академии художеств Узбекистана имени К.Бегзада.

Как отметил заслуженный деятель искусств Туркменистана Азат Аннаев, особых различий в творчестве выпускников туркменской и узбекской академий нет.

Портрет Махтумкули работы Рахмана Умарова расположен в центре экспозиционного зала. Источник отмечает, что портрет настолько удачный, что в этом году им открывались многие выставки в Ашхабаде.

Большинство картин выставки созданы по стихам Махтумкули. Весна в стране, воспетая Фраги, отобразилась на картинах в весенних пейзажах, красивых девушках, озорных мальчишках и мирной счастливой жизни.