В Туркменистане определили победителей олимпиады по немецкому языку среди старшеклассников

На днях в Туркменском национальном институте мировых языков имени Д.Азади прошла олимпиада по немецкому языку среди учащихся IX-XI классов общеобразовательных школ Туркменистана.

В конкурсе приняли участие 15 учащихся, победивших в предварительном туре.

Участники писали эссе на тему «Кладезь мудрости Махтумкули Фраги» и демонстрировали навыки чтения, восприятия на слух и понимания немецкого языка.

По итогам олимпиады победителями были признаны следующие учащиеся:

Гран-при — Эджеш Аннаева, ученица 11 класса 16-й специализированной средней школы Ашхабада ;

1 место — Лейли Дурдыева, ученица 11 класса 27-й специализированной средней школы города Ашхабада;

2 место — Шатлык Бабаев, ученик 10 класса средней специализированной школы №29 Ашхабада;

3 место — Назик Боржакова, ученица 11 класса 26-й профильной школы города Дашогуза.

Победители олимпиады были награждены дипломами ТНИМЯ, а их наставникам вручили почетные грамоты.