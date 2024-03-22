В Туркменистане определили победителей олимпиады по немецкому языку среди старшеклассников
На днях в Туркменском национальном институте мировых языков имени Д.Азади прошла олимпиада по немецкому языку среди учащихся IX-XI классов общеобразовательных школ Туркменистана.
В конкурсе приняли участие 15 учащихся, победивших в предварительном туре.
Участники писали эссе на тему «Кладезь мудрости Махтумкули Фраги» и демонстрировали навыки чтения, восприятия на слух и понимания немецкого языка.
По итогам олимпиады победителями были признаны следующие учащиеся:
- Гран-при — Эджеш Аннаева, ученица 11 класса 16-й специализированной средней школы Ашхабада ;
- 1 место — Лейли Дурдыева, ученица 11 класса 27-й специализированной средней школы города Ашхабада;
- 2 место — Шатлык Бабаев, ученик 10 класса средней специализированной школы №29 Ашхабада;
- 3 место — Назик Боржакова, ученица 11 класса 26-й профильной школы города Дашогуза.
Победители олимпиады были награждены дипломами ТНИМЯ, а их наставникам вручили почетные грамоты.