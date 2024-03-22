В Туркменистане объявлен конкурс инфографики «Леса и инновации», приуроченный к Международному дню лесов.

Конкурс проводит проект ПРООН/GEF «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для получения многочисленных выгод».

Для участия в конкурсе принимаются печатные материалы (брошюры, лифлеты), которые должны включать в себя описание лесов как важных экосистем и демонстрировать статистические данные о лесах Туркменистана.

При отправке работ на конкурс необходимо указать: ФИО участника, возраст, наименование организации (при наличии), контактный телефон и адрес электронной почты.

Условия конкурса:

Участники должны быть гражданами Туркменистана (в возрасте 18-35 лет);

Все работы должны быть представлены в формате PDF на туркменском, русском или английском языке;

Тема инфографики должна быть связана с инновациями в управлении лесами;

Инфографика должна быть яркой, понятной и информативной;

Во всех представленных работах должны быть использованы достоверные данные и их источники (работы без указания официальных источников не принимаются).

Работы должны быть представлены по электронной почте undptm@gmail.com или отправлены почтой по адресу: г. Ашхабад, здание ООН, Арчабиль, 21, 744036

Заявки принимаются до 10 мая.