В Туркменистане объявлен конкурс инфографики «Леса и инновации»
В Туркменистане объявлен конкурс инфографики «Леса и инновации», приуроченный к Международному дню лесов.
Конкурс проводит проект ПРООН/GEF «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для получения многочисленных выгод».
Для участия в конкурсе принимаются печатные материалы (брошюры, лифлеты), которые должны включать в себя описание лесов как важных экосистем и демонстрировать статистические данные о лесах Туркменистана.
При отправке работ на конкурс необходимо указать: ФИО участника, возраст, наименование организации (при наличии), контактный телефон и адрес электронной почты.
Условия конкурса:
- Участники должны быть гражданами Туркменистана (в возрасте 18-35 лет);
- Все работы должны быть представлены в формате PDF на туркменском, русском или английском языке;
- Тема инфографики должна быть связана с инновациями в управлении лесами;
- Инфографика должна быть яркой, понятной и информативной;
- Во всех представленных работах должны быть использованы достоверные данные и их источники (работы без указания официальных источников не принимаются).
Работы должны быть представлены по электронной почте undptm@gmail.com или отправлены почтой по адресу: г. Ашхабад, здание ООН, Арчабиль, 21, 744036
Заявки принимаются до 10 мая.