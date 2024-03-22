Ассоциация «Туркмен Логистика» укрепляет сотрудничество с коллегами из России

Ассоциация «Туркмен Логистика», объединяющая свыше 150 транспортно-логистических компаний Туркменистана, подписала меморандум с российской Ассоциацией «Афанасий Никитин», сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Цель документа – оказывать содействие друг другу в развитии экспедиторского дела и транспортной логистики на двустороннем и региональном уровнях.

Подписание меморандума стало очередным шагом в реализации политики Туркменистана Сердара Бердымухамедова, направленной на расширение транспортной связуемости со странами мира. Благодаря этим усилиям страна становится важным звеном на международных транзитных маршрутах и открывает новые возможности для туркменских логистов.

«Туркмен Логистика» уже заключила около 20 аналогичных партнерских соглашений с ассоциациями из Европы, Азии и стран СНГ. Российская ассоциация «Афанасий Никитин» занимается проектами транспортного коридора Север-Юг в Волго-Каспийском регионе. Ее ключевая цель — создать единую логистическую структуру для экспорта сельхозпродукции из Поволжья и Прикаспия в Персидский залив и Индийский океан.

В апреле в Астрахани пройдет форум «Транспортная логистика Каспийского региона 2024», где по приглашению ассоциации «Афанасий Никитин» будут представлены туркменские партнеры. Эксперты отмечают, что инфраструктура Туркменистана соответствует задачам МТК Север-Юг, и страна может стать важным транспортным хабом.