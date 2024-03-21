Туркменский консул встретился с директором иранской новостной службы

Генеральный консул Туркменистана в Исламской Республике Иран И.Гаипов провел в Мешхеде встречу с директором иранской службы еженедельных газетных и интернет-новостей Nohostnews («Первые новости») Али Пакбаз Хосровшахи. Главной темой обсуждения стали перспективы сотрудничества в области массмедиа, передает пресс-служба туркменского МИД.

На встрече обсуждались совместные планы в информационной сфере и возможности освещения развития туркмено-иранских отношений. Генконсул представил книгу Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Молодежь — опора Родины» для ознакомления с молодежной политикой государства.

Туркменская сторона проинформировала, что 2024 год в Туркменистане объявлен годом «Кладезь разума Махтумкули Фраги», в рамках которого запланирован ряд международных культурных и научных мероприятий, посвященных 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги. В связи с этим представители Nohostnews были приглашены для участия в мероприятиях международного уровня, посвященных 300-летию туркменского поэта и мыслителя.