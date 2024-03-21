Туркменистан и Армения обсудили организацию взаимных визитов бизнес-делегаций

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмед Гурбанов провел встречу с послом Республики Армения в Туркменистане Рубеном Харазяном.

Как сообщает пресс-служба туркменского МИД, во время встречи дипломаты выступили за активизацию сотрудничества между коммерческими структурами двух стран и организацию взаимных визитов бизнес-делегаций.

Стороны также обменялись мнениями по перспективным направлениям сотрудничества, в том числе проведение очередного заседания Межправительственной туркмено-армянской комиссии по экономическому сотрудничеству в текущем году.

В плане развития торгово-экономических отношений были названы топливно-энергетический комплекс и энергетическая отрасль.

В качестве важного направления было выделено культурно-гуманитарное взаимодействие, в частности, участие армянской стороны в международных мероприятиях в Туркменистане, посвященных 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Акцент также был сделан на развитии плодотворных контактов в сферах образования, науки и культуры.