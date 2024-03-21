Туркменистан и Азербайджан нацелены на расширение многопланового партнерства

В Ашхабаде состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой с послом Азербайджана Гисметом Гезаловым, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

В ходе конструктивного диалога дипломаты обсудили дальнейшее развитие политического взаимодействия между двумя странами, активизацию контактов между внешнеполитическими ведомствами, а также расширение гуманитарных и культурных связей.

Стороны обменялись мнениями по ключевым аспектам сотрудничества в рамках региональных и международных структур. Особое внимание было уделено положительной динамике в торгово-экономической, топливно-энергетической и транспортно-логистической сферах.

В ходе встречи также шла речь об участии азербайджанских делегаций в мероприятиях, запланированных в Туркменистане в рамках года «Кладезь разума Махтумкули Фраги» и по случаю объявления города Анау – столицей тюрского мира 2024 года.