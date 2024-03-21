Посол Туркменистана обсудил возможность внедрить изучение наследия Махтумкули в вузы Кыргызстана

Посол Туркменистана в Кыргызской Республике Нуры Голлиев и министр образования и науки КР Догдуркул Кендирбаева рассмотрели перспективы укрепления партнерства двух стран в образовательной и научной сферах, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

Одной из ключевых тем обсуждения стала возможность внедрения в школы и вузы Кыргызстана (в рамках внешкольной программы) лекционных программ по изучению культурного наследия выдающегося туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Это не только поможет укрепить академические связи, но и будет способствовать укреплению языковых традиций и культурных связей между двумя странами.

Кроме того, стороны обсудили налаживание контактов в области научных исследований, в частности, реализацию совместных проектов в сфере цифровых технологий, экологии и сельского хозяйства.

В завершение встречи дипломат и министр подтвердили намерение поддерживать рабочие контакты для реализации намеченных совместных планов туркмено-кыргызского сотрудничества в образовательной и научной областях.