Иран – Туркменистан: где, когда и во сколько смотреть матч отбора ЧМ-2026

В четверг, 21 марта, в Тегеране состоится матч 3-го тура второго отборочного раунда ЧМ-2026, в котором сборная Ирана примет команду Туркменистана, сообщает Turkmenportal.

Прямая трансляция матча Иран – Туркменистан начнется в 21:00 по ашхабадскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале Persiana Sports. Также ожидается трансляция на телеканале Turkmenistan Sport.

Встречу обслужит судейская бригада из Японии. Главным арбитром будет 37-летний рефери ФИФА Юсукэ Араки.

После двух туров отборочного турнира ЧМ-2026 сборная Туркменистана занимает третье место в группе «Е» среди четырёх команд.

Напомним, в первой игре дома туркменские футболисты со счетом 1:3 уступили в сборной Узбекистана, а во второй сыграли вничью 2:2 на выезде с командой Гонконга.