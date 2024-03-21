В Туркменабате открылась юбилейная выставка художника Алымджана Ишанкулыева

В выставочном зале историко-краеведческого музея Лебапского велаята состоялось торжественное открытие юбилейной выставки члена Союза художников Туркменистана, лауреата Государственного конкурса Türkmeniň Altyn asyry, известного художника-графика Алымджана Ишанкулыева под названием «Жизнь, посвященная искусству».

Среди многочисленных гостей – деятели культуры и искусства, преподаватели и учащиеся художественных учреждений, специальной школы искусств, жители велаята, представители СМИ.

Открытие персональной выставки художника сопровождали звуки струнного квартета. В исполнении музыкантов – Мердана Чарыева, Гульнары Джуманиязовой, Рахметджана Хусейинова, Анвара Джумакулыева прозвучали произведения туркменских и западноевропейских композиторов.

За значительный период своей творческой деятельности Алымджан Ишанкулыев создал немало самобытных художественных полотен. Среди них — изумительные пейзажи «Красота Кугитана», «Хлопок-белое золото»; уникальные образцы древности «Исторические памятники Ахалского велаята», «Караван-сарай Дая-хатын»; триптих «Моя семья»; сюжетно-тематические картины, посвященные образам ахалтекинского скакуна, туркменского алабая, борзой тазы — триптих «Туркменская охота»; родному краю «Светит миру мой, Туркменистан», «Культурное наследие туркмен».

На международных выставках за рубежом, в том числе, в Англии, России, Кореи, Германии, Италии, Турции, Узбекистане, его неповторимые художественные полотна неоднократно достойно представляли туркменскую живопись.

За большой вклад в национальное изобразительное искусство Алымджан Ишанкулыев был удостоен высокой Государственной награды – медали «За любовь к Отечеству» (2021).

К своему 45-летнему юбилею автор подготовил ряд новых ярких художественных произведений, разнообразных по тематике, технике письма, формам и жанрам.

Отдельную часть экспозиции заняла серия портретов известных личностей Туркменистана, деятелей культуры и искусства Лебапского велаята, ярко продемонстрировавшая зрелость и высокий профессионализм мастера. Это портреты наших современников — российского космонавта, Героя Туркменистана Олега Кононенко; заслуженного деятеля искусств Туркменистана, композитора Батыра Солтанова; известного музыканта- рубабиста Наркулы Джораева.

Вдохновением весны, гармонии, любви, красоты наполнены картины, посвященные национальному празднику весны – Международному дню Новруз. Их главными образами стали милые, нежные, трудолюбивые туркменские девушки и женщины: Türkmen gelinleri, Lebap gözelleri.

Особый интерес у зрителей вызвало новое художественное полотно «Мечты Махтумкули, воплощённые в жизнь» (70х100, акрил), ставшее смысловым центром экспозиции. Это уже третья картина, пополнившая цикл произведений, посвященных великому туркменскому поэту и мыслителю Востока Махтумкули Фраги, приуроченная к его 300-летнему юбилею. Художник работал над ней в течении двух лет, написав в процессе кропотливой работы около 60 эскизов, что позволило ему добиться предельной отточенности замысла.

Драматургическая композиция картины поражает своей жизненностью, выразительностью и целостностью.

В левом углу картины, окрашенные в монохромные желто-песочные тона, расположены перо, чернильница, светильник, свиток с древними рукописями, чётки и раскрытая книга, лежащие на колоритном туркменском ковре. В них скрыта глубокая символика – гениальный поэт-гуманист, философ Махтумкули Фраги творит, освещая в своих нетленных строках историю туркменского народа …

Витиеватая дорога времени начинает свой долгий путь из далекого прошлого в светлое будущее. Караван верблюдов устало бредёт мимо вековых старинных сооружений. В их числе, автор изобразил достопримечательности пяти велаятов – памятники средневекового зодчества: мавзолей Тюрабек-ханым, мечеть Сейит Джемал ад-Дина, крепости Гыз-гала, медресе Идрис-баба, мавзолей Астана-баба, величественный архитектурный шедевр династии сельджуков мавзолей Султана Санджара.

Цветовая гамма плавно перетекает в светло-голубой, белый, ментоловый и золотистые оттенки, отображающие прекрасный облик современного Туркменистана. Это — беломраморные административные здания, выполненные в причудливом модернистском стиле в сочетании с элементами национального зодчества. Среди образцов новейшей архитектуры выделяются – Дворец конгрессов и искусств Ruhyýet köşgi, белоснежная Türkmeniň ak öýi, Ашхабадский Олимпийский стадион, Bagt köşgi, Bitaraplyk binasy и другие.

Над ними гордо реет Государственный флаг независимого нейтрального Туркменистана. Белый голубь – символ чистоты, света и мира, дружественной внешней и внутренней политики нашего государства, свободно парит над землей.

Художник выстраивает сложную композицию картины, используя фрагментарность, что способствует масштабности образного решения. Зритель воспринимает изображение как часть непрерывного потока элементов, стремящихся к главному — облику поэта.

Фигура самого Махтумкули расположена на возвышении горы, куда приводит нас вьющаяся змейкой дорога, покрытая зелеными травами. Кажется, что поэт, пристально смотрит сверху на все этапы пройденного Туркменистаном исторического пути. И его трепетная душа обретает успокоение, ведь сокровенные мечты великого сына туркменского народа стали счастливой реальностью…

Как рассказал Алымджан Ишанкулыев, следующая серия его картин будет посвящена необычным достопримечательностям зарубежных стран, среди которых Франция, Китай, Объединённые Арабские Эмираты и другие.

А относительно изобразительного искусства он отметил: