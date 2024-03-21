В профшколе агентства «Туркменсвязь» отметили Международный день Новруз

В Политехнической средней профессиональной школе агентства «Туркменсвязь» прошло торжественное мероприятие, посвященное Национальному празднику весны — Международному дню Навруз.

Праздничное мероприятие было организовано на открытой площадке перед учебным корпусом с участием специалистов агентства «Туркменсвязь», преподавателей и учащихся.

Студенты Политехнического профессионального училища исполняли песни и декламировали стихи, посвященные Национальному празднику весны. Яркие танцевальные номера коллективов добавили мероприятию праздничного колорита.

Новруз — один из древнейших праздников, олицетворяющий приход весны и пробуждение природы. Это торжество служит сохранению культурного наследия и межнационального согласия.