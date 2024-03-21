В Москве рассказали о достижениях Туркменистана и планах по празднованию юбилея Махтумкули

В посольстве Туркменистана в Москве прошел брифинг, посвященный итогам социально-экономического развития страны в 2023 году, международным инициативам Президента Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова, а также запланированным мероприятиям в честь 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги, сообщает пресс-служба туркменской дипмиссии.

На мероприятии присутствовали представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Туркменистане, дипломаты стран СНГ, журналисты, политологи, деятели культуры и члены туркменской диаспоры в России.

Посол Туркменистана в РФ Эсен Айдогдыев подробно проинформировал собравшихся об успешных результатах экономического и социального развития Туркменистана в 2023 году, привел статистические данные, свидетельствующие о неуклонном и динамичном росте показателей в промышленности, сельском хозяйстве, социальной и других важных сферах.

Участники брифинга были ознакомлены с важными событиями международной деятельности Туркменистан, зарубежными визитами Президента Сердара Бердымухамедова и председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова, встречами с лидерами иностранных стран, а также мероприятиями в рамках культурной и парламентской дипломатии Туркменистана.

Особое внимание было уделено международным инициативам главы Туркменистана и выступлению Национального Дидера туркменского народа на 3-м Анатолийском дипломатическом форуме в Турции, затронувшим роль развивающихся стран, климатическую повестку, инициативу Туркменистана в ООН о Глобальной стратегии безопасности, вопросы устойчивой энергетики и транспортной связанности.

Также были представлены масштабные международные мероприятия, запланированные в Туркменистане в этом году в ознаменование 300-летнего юбилея со дня рождения классика туркменской литературы Махтумкули Фраги.