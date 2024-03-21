В Женеве отметили 300-летие великого туркменского поэта Махтумкули Фраги

В Женеве прошло торжественное мероприятие, посвященное 300-летию со дня рождения выдающегося туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, организованное Постоянным представительством Туркменистана при Отделении ООН в Женеве во Дворце Наций, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

В культурном событии приняли участие высокопоставленные представители ООН, ЮНЕСКО, дипломаты из стран региона и Европы, представители международных организаций, НПО, СМИ и туркменской диаспоры.

Также на мероприятии присутствовали заместитель Генерального секретаря ООН — Глава Женевского отделения ООН Т.Валовая и глава Бюро ЮНЕСКО в Женеве А.Томпсон-Флорес.

Выступающие отметили гуманистические идеи Махтумкули о мире, дружбе и взаимоуважении между народами, его вклад в формирование туркменской нации и значимость его наследия как части мировой культуры наравне с Фирдоуси, Руми, Низами и Навои.

В рамках мероприятия Отделению ООН в Женеве были переданы в дар книги стихов Махтумкули на разных языках и статуэтки поэта. Также были продемонстрированы видеоматериалы о его жизни и творчестве, организована выставка декоративно-прикладного искусства.