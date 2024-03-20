Caspian Logistics Solutions – бриллиантовый партнёр TEIF–2024

Подготовка к Международному форуму по привлечению иностранных инвестиций в энергетический сектор Туркменистана (TEIF–2024), который состоится 24-25 апреля в Париже идет полным ходом. Организаторами престижного мероприятия выступают государственные концерны «Туркменгаз» и «Туркменнебит» при партнерстве с компаниями «Туркмен Форум» и GaffneyCline.

Цель Парижского инвестфорума – привлечение прямых иностранных инвестиций во все аспекты нефтегазовой, энергетической, строительной, транспортной и коммуникационной отраслей экономики Туркменистана.

Как сообщает пресс-служба «Туркмен Форум», на сегодняшний день для участия в TEIF–2024 зарегистрировалось уже более 100 международных делегатов.

В числе подтвержденных высокопоставленных докладчиков: Хайтам аль-Гайс – Генеральный секретарь ОПЕК, Татьяна Молчан – заместитель Генерального секретаря ООН и исполнительный секретарь ЕЭК ООН, Ли Ялань – президент Международного газового союза, а также многие другие руководители ведущих международных энергетических, строительных, транспортных компаний и финансовых институтов.

Участие туркменских компаний и зарубежных инвесторов в TEIF–2024 позволит наладить диалог и расширить возможности сотрудничества для дальнейшего привлечения прямых инвестиций в ключевые отрасли экономики Туркменистана. Форум станет идеальной площадкой для презентации новых проектов по добыче, переработке и транспортировке нефти и газа, возобновляемой энергетике, строительству и транспортно-коммуникационному сектору, полностью раскрывая инвестиционный потенциал ведущих отраслей страны.

Бриллиантовым партнером предстоящего TEIF–2024 в Париже выступает компания Caspian Logistics Solutions.

Начав свою деятельность в 2018 году, Caspian Logistics Solutions стала одним из ключевых игроков региона в логистической отрасли, специализируясь на железнодорожных, морских и автомобильных перевозках, а также комплексных решениях для сухих грузов. Благодаря приверженности инновациям и устойчивому развитию, компания является надежным партнером в решении сложных задач глобальной логистики.

Caspian Logistics Solutions – не просто поставщик логистических услуг, но также профессиональный архитектор логистических цепочек, разрабатывающий инфраструктурные решения для преодоления логистических проблем.

Базируясь в ОАЭ, компания поддерживает стратегическое партнерство с регионами СНГ, Восточной Европы, Турцией, Каспийским и Черным морями и Индийским океаном, что делает ее ключевым игроком в содействии торговле и связям.

Напоминаем, что регистрация для очного участия в TEIF–2024 открыта до 5 апреля, а для онлайн-участия – до 19 апреля. Организаторы также оказывают визовую поддержку.

Для получения более подробной информации посетите официальный сайт www.ogt-turkmenistan.com или напишите на info@turkmen-forum.com.