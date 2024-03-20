Туркменистан приглашает к участию в III Международной олимпиаде по английскому языку

В Туркменистане идет набор участников III Международной интернет-олимпиады по английскому языку (IIOE — 2024), организуемой Туркменским национальным институтом мировых языков имени Д.Азади при поддержке Министерства образования Туркменистана.

К участию в олимпиаде приглашаются студенты всех курсов языковых и неязыковых специальностей высших учебных заведений Туркменистана и зарубежья. Количество участников не ограничено, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

Олимпиада будет проходить с 10 по 11 апреля посредством цифрового образовательного портала вуза в форме тестирования.

Участникам предстоит выполнить 10 заданий, связанных с чтением, аудированием и грамматикой английского языка. На выполнение заданий будет отведено 90 минут.

Чтобы зарегистрироваться на участие в олимпиаде, необходимо до 31 марта заполнить анкету на сайте ТНИМЯ им.Д.Азади в разделе Интернет-олимпиада. Здесь же размещена дополнительная информация для участников.

Итоги олимпиады будут объявлены на сайте института 18 апреля.

Победители олимпиады будут награждены дипломами соответствующих степеней от вуза-организатора.

Контакт для связи с организаторами: patrioticyouthtniwl@gmail.com