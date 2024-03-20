Туркменистан и ЕС обсудили укрепление экономического партнерства

В Брюсселе прошел круглый стол «Туркменистан и ЕС: на пути к новому экономическому партнерству», сообщает пресс-служба туркменского внешнеполитического ведомства.

Организованное в гибридном формате при участии главы МИД Туркменистана Рашида Мередова и генерального директора Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана Мамметхана Чакыева мероприятие собрало свыше 120 участников.

В рамках встречи представители деловых кругов и экспертного сообщества из Туркменистана и ЕС обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в энергетической, инвестиционной и торговой сферах.

Выступили руководители ряда международных структур, в том числе Генерального директората Еврокомиссии по международному партнерству, Европейского института азиатских исследований, Организации экономического сотрудничества и развития, а также ряда ведущих европейских компаний.

Министр иностранных дел Рашид Мередов отметил значительный потенциал для наращивания экономического взаимодействия между Туркменистаном и Евросоюзом.