Туркменистан и Евросоюз обсудили векторы развития делового сотрудничества

В рамках круглого стола «Туркменистан и ЕС: на пути к новому экономическому партнерству» в Брюсселе состоялись отдельные деловые встречи туркменской стороны с представителями деловых кругов Евросоюза, сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с руководителями Организации экономического сотрудничества и развития, Валлонского агентства по экспорту и инвестициям, а также вице-президентами компаний Philips и Picanol.

Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана Мамметхан Чакыев провел переговоры с руководством порта Антверпен, а также компаний Cargolux, Exagon Global BV, Royal IHC и DEME.

Стороны обсудили поставки оборудования, цифровизацию, использование современных технологий и перспективы открытия сервисных центров в Туркменистане. Основными темами также стали потенциальные проекты, развитие предпринимательства и инвестиционной деятельности.

В ходе встреч подчеркивалась значимость опыта европейских партнеров для процесса трансформации в Туркменистане. Стороны выразили готовность к дальнейшему плодотворному сотрудничеству и обсуждению улучшения правовой среды для инвестирования и бизнеса.