Сердар Бердымухамедов поздравил по телефону Владимира Путина с победой на выборах

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов по телефону поздравил главу России Владимира Путина с переизбранием на высший государственный пост РФ, сообщает TDH.

«Ваше переизбрание на этот высший пост является показателем оказанного Вам высокого доверия и признания Ваших заслуг перед страной», — сказал глава туркменского государства, передав также коллеге поздравления от имени Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

В ходе беседы стороны констатировали высокий уровень туркмено-российских отношений, основанных на дружбе, доверии и взаимопонимании. Особо отмечалось конструктивное взаимодействие стран в двустороннем формате и международных организациях.

Важное место в повестке партнерства занимает развитие торгово-экономических связей. Активно поддерживаются также культурно-гуманитарное сотрудничество и межпарламентские контакты.

Главы государств подчеркнули значимость продуктивных прямых контактов между Туркменистаном и субъектами РФ, обогащающих межгосударственное взаимодействие. Сердар Бердымухамедов выразил признательность Владимиру Путину за личный вклад в укрепление туркмено-российской дружбы.

В завершение собеседники пожелали друг другу успехов в государственной деятельности, а народам двух стран — процветания и благополучия.