В Туркменистане вышла новая монография о творчестве Махтумкули Фраги

В Туркменистане вышла новая монография под названием Müň manyly Magtymguly («Тысяча смыслов поэзии Махтумкули»), автором которой является Чары Кулиев — ученый Института химии Академии наук страны.

Помимо своей основной профессиональной деятельности Чары Кулиев с 1982 года занимается изучением творчества Махтумкули и опубликовал более 30 научных статей по этой теме, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

Среди тысячи смыслов, заключенных в поэзии Махтумкули, автор концентрируется преимущественно на естественно-научных представлениях поэта, связанных с природой и затрагивающих области астрономии, географии, медицины, зоологии, ботаники, химии, связи между частицами живого и неживого миров, что в совокупности и составляет основное содержание книги.

Монография состоит из введения и трех глав.

В первой главе анализируются стихотворения, написанные поэтом в период и после обучения в медресе и посвященные своему времени и мечтам о независимом туркменском государстве.

Вторая глава посвящена произведениям Махтумкули о Довлетмаммеде Азади, греческом философе Платоне, медиках Галене и Ибн Сине, поэтах Омаре Хайяме, Джелаледдине Руми, Алишере Новаи, Абдурахмане Джами.

В третьей главе на основе толкования конкретных стихотворений раскрываются научные взгляды поэта-классика.

В конце книги есть глоссарий из слов в стихотворениях Махтумкули, характеризующих представления поэта о природе, а также толковый словарь имен, связанных с литературой, историей, религией и личной жизнью.

Новая монография, выпущенная издательством «Ылым», адресована филологам, преподавателям средней и высшей школы, студентам и широкой читательской аудитории