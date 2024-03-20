В США сотни людей пожертвовали волосы на благотворительной акции

В Сан-Диего, США, прошла масштабная благотворительная акция «Большая стрижка». Акция преследует две цели: помочь детям, борющимся с различными недугами и побить рекорд Гиннесса по донорству волос. Об этом сообщает «МИР 24» со ссылкой на The San Diego Union-Tribune.

Организатором акции выступила компания, занимающаяся изготовлением париков для детей, потерявших волосы из-за таких заболеваний, как рак и алопеция. В мероприятии приняли участие более тысячи человек, которые терпеливо ждали своей очереди, чтобы парикмахеры заплели их волосы в косы и отстригли.

Многие из участников акции были мужчинами, специально приехавшими в Сан-Диего со всей страны, чтобы пожертвовать свои волосы.

«Я начал отращивать волосы по прихоти. В детстве у меня была короткая стрижка, в колледже я брился налысо, так что мне просто хотелось посмотреть, каково будет, если позволить им отрасти. Сделать пожертвование на благотворительность было отличной идеей. Если бы не это, я бы просто выбросил свои волосы, а это пустая трата», – поделился один из участников акции Голди Гольдбах, который отращивал волосы почти десять лет.

За ходом мероприятия следили судьи. Предыдущий рекорд по количеству пожертвованных волос за 24 часа был установлен в 2019 году, когда волонтеры акции пожертвовали 153 килограмма волос.