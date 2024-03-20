В Брюсселе обсудили развитие туркмено-люксембургского сотрудничества

Глава МИД Туркменистана Рашид Мередов встретился в Брюсселе с вице-премьером, министром иностранных дел и внешней торговли Люксембурга Ксавье Беттелем, сообщает пресс-служба туркменского внешнеполитического ведомства.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы углубления политико-дипломатических связей и торгово-экономического взаимодействия между двумя государствами.

Значительное внимание было уделено укреплению договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества. Также затрагивались актуальные вопросы региональной и международной повесток дня.

Мередов и Беттель также обсудили дальнейшее наращивание партнерства в рамках международных структур, в том числе ООН и ЕС.