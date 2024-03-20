В Ашхабаде открылась персональная выставка ковров Ада Гутлыева

В галерее Государственной академии художеств Туркменистана вчера состоялось открытие выставки ковров народного художника Туркменистана Ада Гутлыева в честь его 60-летнего юбилея.

Как сообщает издание «Туркменистан: Золотой век», поздравить юбиляра собрались преподаватели и студенты академии, друзья и знакомые художника, а также многочисленные поклонники его таланта.

В коллекции ковров народного художника есть императоры и шейхи, а также великолепные пейзажи горной местности, хлопковые и злаковые поля, натюрморты даров природы, исторические артефакты, но больше всего коней, отмечает источник.

Юбиляр представил на выставке 40 ковров, из них 7 — работы его учеников. Наставник гордится их результатами. Среди выставленных ковров учеников юбиляра есть работа его сына Аширгельды Гутлыева «Горы – гвозди земли». Это строчка из стихотворения Махтумкули Фраги.