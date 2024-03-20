В Ашхабаде в Новруз будет действовать специальный автобусный маршрут

Специальный автобусный маршрут будет действовать для жителей и гостей Ашхабада по случаю Национального праздника весны — Международного дня Новруз.

Как сообщается на сайте агентства «Туркменавтоулаглары», с 21 марта пассажирский автобус №72 будет осуществлять перевозки по маршруту Автокомбинат – Türkmeniň ak öýi (территория этрапа Ак бугдай Ахалского велаята).

В дни празднования Национального праздника весны площадка Nowruz ýaýlasy станет эпицентром праздничных торжеств и культурных мероприятий. Жители и гости столицы смогут насладиться приятными впечатлениями от праздника, отмечает источник.