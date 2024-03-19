Туркменская делегация находится в Бельгии с рабочим визитом

С 17 по 19 марта в Бельгии с рабочим визитом находится туркменская делегация под руководством вице-премьера, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова.

Как сообщает МИД Туркменистана, в ходе визита планируется проведение встреч с руководством Европейской Комиссии, ЕС, международных организаций, базирующихся в Брюсселе, профильных министерств и ведомств, торгово-экономических структур и бизнес-кругов Бельгии, а также ряда европейских компаний.

На переговорах будут обсуждаться вопросы по расширению взаимодействия Туркменистана на многосторонних площадках, дальнейшему развитию политико-дипломатического и торгово-экономического сотрудничества с Бельгией, наращиванию партнерства с европейскими деловыми кругами, отмечает источник.