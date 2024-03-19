Сумма валютных сделок на бирже Туркменистана составила свыше 77,2 млн долларов

Сумма валютных сделок на бирже Туркменистана составила свыше 77,2 млн долларов

На прошедшей неделе сумма валютных сделок на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана составила свыше 77 миллионов 23 тысяч долларов США.

За иностранную валюту представители деловых кругов Турции, ОАЭ, Афганистана и Мальты закупили авиационный керосин, автобензин А-92, гидроочищенное дизельное топливо, сжиженный газ, топочный мазут, базовое масло, упаковочную плёнку, выработанные на технологических установках Госконцерна «Туркменнебит». Бизнесмены из ОАЭ и Афганистана приобрели сжиженный газ и карбамид (ГК «Туркменхимия»).

Также за иностранную валюту были реализованы гладкокрашеные и жаккардовые махровые изделия, хлопчатобумажная пряжа и очищенные хлопчатобумажные отходы. Страны-покупатели: Турция и Азербайджан.

Местные предприниматели на внутренний рынок закупили флоатное листовое стекло, хлопчатобумажную пряжу, нефтяной дорожный битум и ковры ручной работы на общую сумму более 28 миллионов 225 тысяч манатов.

Всего было зарегистрировано 37 сделок, сообщает ТДХ.