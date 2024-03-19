Сумма валютных сделок на бирже Туркменистана составила свыше 77,2 млн долларов

На прошедшей неделе сумма валютных сделок на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана составила свыше 77 миллионов 23 тысяч долларов США.

За иностранную валюту представители деловых кругов Турции, ОАЭ, Афганистана и Мальты закупили авиационный керосин, автобензин А-92, гидроочищенное дизельное топливо, сжиженный газ, топочный мазут, базовое масло, упаковочную плёнку, выработанные на технологических установках Госконцерна «Туркменнебит». Бизнесмены из ОАЭ и Афганистана приобрели сжиженный газ и карбамид (ГК «Туркменхимия»).

Также за иностранную валюту были реализованы гладкокрашеные и жаккардовые махровые изделия, хлопчатобумажная пряжа и очищенные хлопчатобумажные отходы. Страны-покупатели: Турция и Азербайджан.

Местные предприниматели на внутренний рынок закупили флоатное листовое стекло, хлопчатобумажную пряжу, нефтяной дорожный битум и ковры ручной работы на общую сумму более 28 миллионов 225 тысяч манатов.

Всего было зарегистрировано 37 сделок, сообщает ТДХ.