Посол Туркменистана и ректор Катарского университета обсудили расширение научного сотрудничества

Посол Туркменистана в Катаре М. Сейитмаммедов встретился с ректором Катарского университета науки и технологий Салемом Аль Нуайми. Как сообщает пресс-служба туркменского МИД, стороны рассмотрели шаги по углублению взаимодействия в научно-образовательной сфере.

В ходе переговоров были подведены итоги недавнего визита представителей Министерства образования Туркменистана в Катар. Участники встречи также обсудили совместное участие в международных научных конференциях и олимпиадах, запланированных к проведению в двух странах в 2024 году.

Кроме того, стороны затронули вопросы интенсификации двусторонних контактов между Катарским университетом и туркменским диппредставительством. В частности, стороны договорились изучить возможности организации культурных мероприятий в рамках празднования 300-летия великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.