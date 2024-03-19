Посол Туркменистана встретился со спикером Национальной ассамблеи Республики Корея

Посол Туркменистана в Республике Корея Б. Дурдыев встретился со спикером Национальной ассамблеи РК Ким Чжин Пхё для обсуждения дальнейшего развития двусторонних отношений, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

В ходе переговоров стороны подробно рассмотрели вопросы, касающиеся реализации ранее достигнутых договоренностей между двумя странами на высшем уровне. Обсуждались пути дальнейшего укрепления сотрудничества в различных сферах на принципах взаимной выгоды.

Спикер парламента Республики Корея выразил готовность прилагать все необходимые усилия для углубления взаимоотношений между странами на многосторонней основе.