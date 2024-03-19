Посольство Туркменистана приняло участие в праздновании Новруз байрамы в Берлине

Посольство Туркменистана в Германии приняло участие в масштабном мероприятии в Берлине, посвященном Национальному празднику весны — Международному дню Новруз, сообщается в пресс-релизе туркменского диппредставительства.

Организаторами мероприятия в Берлинском этнологическом музее выступили Федеральное министерство иностранных дел и Институт внешних культурных связей Федеративной Республики Германия.

В мероприятии приняли участие руководители и представители Федерального министерства иностранных дел ФРГ, других государственных ведомств, а также послы и дипломаты посольств Туркменистана, Азербайджана, Ирана, Пакистана, Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Турции, Узбекистана в Берлине и жители города.

На празднике выступающие осветили значение Международного дня Новруз, его роль в культуре и истории народов. Организованные выставки и концерты вызвали большой интерес у гостей.

Посольство Туркменистана в Берлине продемонстрировало видеоматериалы о праздновании Международного дня Новруз в стране и организовало чтения отрывков из произведений Махтумкули Фраги в связи с празднованием его 300-летия. Также участники могли отведать национальные туркменские блюда.