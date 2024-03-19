Посольство Великобритании в Туркменистане объявило вакансию охранника

Посольство Великобритании в Туркменистане объявило вакансию сотрудника службы безопасности, говорится в объявлении диппредставительства.

На работу приглашается квалифицированный охранник для обеспечения безопасности персонала, посетителей и помещений дипмиссии.

В обязанности сотрудника будут входить контроль доступа на территорию посольства и резиденции посла, патрулирование периметра, мониторинг систем видеонаблюдения и тревожной сигнализации, а также реагирование на нештатные ситуации.

Кандидат должен свободно владеть туркменским или русским языком на уровне не ниже В2 и английским — не ниже В1 по шкале CEFR.

Заявки принимаются онлайн по ссылке до 23:55 7 апреля 2024 года по ашхабадскому времени.