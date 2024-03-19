На выставке СППТ в Ашхабаде широко представлены школьные товары от туркменских производителей

В столице Туркменистана 17 марта стартовала выставка СППТ, где предприниматели страны продемонстрировали свои услуги и товары по различным направлениям. Среди экспонентов – компании, специализирующиеся на производстве качественных товаров для школьников, пишет CentralAsia.news.

Компания «Гозел принт» уже около 12 лет выпускает школьные дневники, альбомы для рисования, блокноты, тетради по различным предметам и для нот. «Мы впервые участвуем в этой выставке, – рассказал специалист Довлет Хуммедов. – Помимо школьных товаров, берем заказы на буклеты, флаеры, этикетки, каталоги и календари». Он отметил, что предприятие занимается проектированием, дизайном продукции, офсетной печатью, фальцовкой и ламинированием.

Еще одна компания – «Гундогар шохлеси» – в течение трех лет производит популярные шариковые ручки марки «Нама». «Мы выпускаем их в нескольких вариантах и четырех цветах – зеленом, красном, синем и черном, – пояснила маркетолог Менгли Гелдиева. – Сырьем служит отечественный полипропилен и импортный из Индии и Германии».

Широко известная в регионе компания «Герчек» представила стильные и удобные рюкзаки для школьников. «С 2015 года мы производим разнообразную сезонную обувь, а в последние годы также выпускаем школьные рюкзаки, соответствующие мировым стандартам и доступные по цене», – отметила руководитель Айхан Реджепова.