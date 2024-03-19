Международная олимпиада по геополитическому моделированию состоится в Туркменистане

Международная олимпиада по международным отношениям и геополитическому моделированию среди студентов вузов стран Центральной Азии и прикаспийских государств пройдет в Туркменистане.

Организаторами выступают Министерство образования и Институт международных отношений МИД Туркменистана.

Как сообщает издание «Туркменистан: Золотой век», ожидается, что олимпиада будет проводиться в ИМО МИД Туркменистана с 22 по 25 мая.

Принять участие в ней приглашаются по три студента под руководством одного преподавателя от каждого государства-участника.

Олимпиада пройдёт в форме индивидуальных и командных соревнований. Рабочие языки – туркменский, русский и английский.

По предварительным данным, участникам олимпиады будут предложены задачи по таким направлениям, как:

Современные тенденции в международных отношениях и геополитическом моделировании;

Новые направления применения математики и математического моделирования при изучении международных отношений и международных процессов;

Применение математических методов при изучении системы международных отношений;

Применение новых информационных технологий в моделировании международной политики;

Исследование глобальных тенденций в международной транспортной логистике;

Изучение цифровой трансформации международной логистики;

Развитие внешнеполитической экспертизы, содействие научно-прикладным исследованиям в этой области.

Победители олимпиады будут награждены медалями и дипломами соответствующих степеней, а также почетными грамотами и подарками.

Информация об олимпиаде будет обновляться на сайте ИМО МИД Туркменистана.