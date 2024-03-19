Международная олимпиада по геополитическому моделированию состоится в Туркменистане
Международная олимпиада по международным отношениям и геополитическому моделированию среди студентов вузов стран Центральной Азии и прикаспийских государств пройдет в Туркменистане.
Организаторами выступают Министерство образования и Институт международных отношений МИД Туркменистана.
Как сообщает издание «Туркменистан: Золотой век», ожидается, что олимпиада будет проводиться в ИМО МИД Туркменистана с 22 по 25 мая.
Принять участие в ней приглашаются по три студента под руководством одного преподавателя от каждого государства-участника.
Олимпиада пройдёт в форме индивидуальных и командных соревнований. Рабочие языки – туркменский, русский и английский.
По предварительным данным, участникам олимпиады будут предложены задачи по таким направлениям, как:
- Современные тенденции в международных отношениях и геополитическом моделировании;
- Новые направления применения математики и математического моделирования при изучении международных отношений и международных процессов;
- Применение математических методов при изучении системы международных отношений;
- Применение новых информационных технологий в моделировании международной политики;
- Исследование глобальных тенденций в международной транспортной логистике;
- Изучение цифровой трансформации международной логистики;
- Развитие внешнеполитической экспертизы, содействие научно-прикладным исследованиям в этой области.
Победители олимпиады будут награждены медалями и дипломами соответствующих степеней, а также почетными грамотами и подарками.
Информация об олимпиаде будет обновляться на сайте ИМО МИД Туркменистана.