В Туркменистане утвердили порядок оформления паспортов для племенных ахалтекинских скакунов

Государственное объединение «Туркмен атлары» утвердило новый порядок оформления, выдачи и замены паспортов для племенных ахалтекинских скакунов. Документ утвержден во исполнение Закона Туркменистана «О коневодстве и конном спорте» и опубликован на портале правовой информации Министерства адалат Туркменистана.

Новый порядок регламентирует правила получения паспортов на племенных скакунов начиная с полуторагодовалого возраста. В документе будут указываться данные о происхождении, экстерьере, здоровье и вакцинации скакуна, а также сведения о его владельце — юридическом или физическом лице.

Паспорт позволит подтвердить право собственности и проверить государственную регистрацию скакуна контролирующими органами при выездах за пределы конюшни. Для получения паспорта владельцы скакунов должны обратиться в гособъединение «Туркмен атлары» с заявлением и пакетом документов, подтверждающих право собственности.