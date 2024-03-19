В музее Ашхабада открылась выставка народно-прикладного творчества «Международный день Новруз»

Выставка народно-прикладного творчества под названием «Международный день Новруз» открылась в Государственном музее изобразительных искусств.

Как сообщает издание «Туркменистан: золотой век», организаторы выставки — заведующая научным отделом Майса Ораева и главный хранитель Мяхри Атдаева. Они создали экспозицию на основе творческих работ, выполненных руками женщин.

Центр экспозиции — сачак с праздничными угощениями и чашей с проросшими зернами пшеницы — символом прихода весны.

Посетители выставки могут увидеть ковры и гобелены ручной работы, изысканные ювелирные украшения, керамику и национальные женские костюмы.

Свои экспонаты для выставки предоставили: Государственная академия художеств Туркменистана, Государственный институт культуры, два Дома моделей «Зейнеп» и «Нагышлы гузер».

Майса Ораева рассказывает:

— Особое внимание мы уделили традиционному свадебному наряду туркменских невест. Рукоделие, которым во все времена славились туркменские женщины, находит свое воплощение и в наши дни. И в организации выставки мы сделали акцент именно на этом.

В рамках выставки состоялись мастер-классы по ковроткачеству и изготовлению национальной ткани кетени. Посетители с удовольствием приняли участие в познавательных мастер-классах.