Bloomberg: Мексиканское песо – самая прибыльная валюта 2024 года

Мексиканское песо стало самой прибыльной валютой 2024 года, согласно рейтингу реальных эффективных обменных курсов, составленному агентством Bloomberg.

Песо продемонстрировало устойчивый рост по отношению к доллару США, увеличившись на 15% в 2023 году и еще на 1,8% в 2024 году. Сейчас курс составляет около 16,69 песо за доллар, что близко к максимуму 2015 года.

Секрет успеха песо кроется в низкой волатильности и рекордно высоких процентных ставках Мексики, которые делают привлекательными заимствования в другой валюте и кредитование в песо, так называемая «керри-трейд».

Ожидается, что рост песо продолжится в ближайшие месяцы, что сделает Мексику еще более привлекательной для иностранных инвесторов.