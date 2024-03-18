Электромобили теперь можно будет заряжать беспроводной зарядкой с мощностью 100 кВт

Исследователи из Ок-Риджской национальной лаборатории США (ORNL) продемонстрировали новую систему беспроводной зарядки для электромобилей, способную заряжать аккумулятор на 50% всего за 20 минут. Устройство работает с мощностью 100 кВт и эффективностью 96%, что является рекордным показателем для данного класса транспортных средств.

Технология работает по тому же принципу, что и беспроводное зарядное устройство для смартфонов. Система преобразует энергию из сети в высокочастотный переменный ток.

Зарядка осуществляется с помощью многофазных катушек электромагнитной связи с вращающимися магнитными полями. Эта технология позволяет передавать мощность через воздушный зазор между зарядным устройством и автомобилем, который может составлять до 13 см.

«Наша технология достигает плотности мощности в 8-10 раз выше, чем у традиционной технологии катушек, и может зарядить аккумулятор на 50% менее чем за 20 минут», — говорит соавтор исследования Омер Онар.

Легкая и компактная конструкция многофазной катушки обеспечивает максимальную плотность мощности при минимальном размере устройства. Вращающиеся магнитные поля, генерируемые фазными обмотками катушки, повышают мощность системы.