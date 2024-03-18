Харри Кейн установил рекорд Бундеслиги по голам в дебютном сезоне

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн установил рекорд чемпионата Германии, забив 31 гол в дебютном сезоне, сообщает Telegram-канал Opta Sports.

В матче 26-го тура против «Дармштадта» 30-летний форвард отличился забитым мячом, тем самым превзойдя достижение Уве Зеелера, который забил 30 голов в сезоне 1963/64.

Кейн также побил свой личный рекорд результативности. Ранее дважды забивал по 30 голов в АПЛ за «Тоттенхэм».

В 35 матчах за «Баварию» во всех турнирах Кейн наколотил 37 голов и сделал 10 результативных передач.

Напомним, что Кейн перешел в «Баварию» минувшим летом из «Тоттенхэма» за 95 миллионов евро.