Туркменский посол в Ташкенте встретился с ректором ТИИИМСХ

14 марта в Ташкенте прошла встреча посла Туркменистана в Узбекистане Ш.Мередова с ректором Национального исследовательского университета «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства» Б.Мирзаевым, сообщили на сайте МИД Туркменистана.

В ходе встречи стороны обсудили важные вопросы, связанные с дальнейшей активизацией научно-образовательного сотрудничества и отношений между высшими учебными заведениями двух стран.

Б.Мирзаев подробно рассказал о возглавляемом им университете, его достижениях на международном уровне, а также о перспективных направлениях подготовки кадров для аграрного сектора.