Туркменистан принял участие на Международной медицинской конференции в Сеуле

14-15 марта в Сеуле прошла Международная конференция «Медицинская Корея 2024 – 14-я Глобальная конференция по здравоохранению и медицинскому туризму». В мероприятии приняла участие и делегация Туркменистана во главе с заместителем министра здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Азатом Овезовым, сообщила пресс-служба туркменского МИД.

Форум стал площадкой для обсуждения актуальных вопросов здравоохранения, обмена опытом и налаживания международных связей.

В рамках визита туркменская делегация провела ряд двусторонних встреч. Так, нас встрече с заместителем министра здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея Ким Хе Чжином были обсуждены вопросы сотрудничества двух стран в сфере здравоохранения и медицины.

На встрече с президентом Национального института развития корейской медицины (НИКОМ) Чон Чан Хёном особое внимание было уделено созданию Центра традиционной корейской медицины в Туркменистане. Стороны наметили дальнейшие шаги по этому вопросу.

Также состоялась встреча с делегацией больницы Чильгок Национального университета Кёнпук во главе с профессором маммографии Национального университета Кёнпук доктором Ким Вон Хва.