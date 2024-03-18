Создан «пластырь», который позволит говорить тем, кто потерял голос 

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) разработали «умный» пластырь, который поможет людям, потерявшим голос. Принцип работы устройства и результаты его тестирования описаны в материале журнала Nature Communications.

Пластырь крепится к шее и считывает движения мышц, преобразуя их в электрические сигналы, которые в свою очередь превращаются в речь с помощью алгоритмов глубокого машинного обучения.

Людям, потерявшим голос из-за серьезных заболеваний, как правило, назначают операцию (трахеопищеводное шунтирование), во время которого им устанавливают голосовой протез. В других случаях им рекомендуют использовать специальные голосообразующие аппараты – в таких случаях человек прикладывает прибор к шее под скулой или подбородком, и он преобразует в речь движения мышц. Новое устройство предлагает более удобное и эффективное решение данной проблемы.

Прибор не требует зарядки, генерирует звук высокого качества и водонепроницаем.

Тестирование на восьми добровольцах показало, что «пластырь» верно распознает движение мышц в 94,68% случаев. Добровольцы на испытаниях произносили вслух и шепотом распространенные фразы, например «Привет, как дела?», «Счастливого Рождества», «Я тебе не верю» или «Я люблю тебя». Они делали это стоя, во время ходьбы и на бегу.

Аппарат весит всего семь граммов, более пластичен, благодаря чему лучше распознает движения мышц и реагирует в течение 40 микросекунд.